أمم إفريقيا - موزمبيق.. تميمة حظ مصر

هل تؤمن بالمصادفات أو التفاؤل والتشاؤم في كرة القدم؟

بالتأكيد ما يفصل نتيجة أي مباراة هو ما يحدث داخل أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، ولكن هناك من يربط الأحداث ويؤمن بالمصادفات وهنا سيجد ضالته.

يعود منتخب موزمبيق مجددا إلى منافسات أمم إفريقيا بعد غياب 14 عاما، ويعتبر تميمة حظ مصر في البطولة القارية عندما يتواجد الثنائي في مجموعة واحدة.

لم يشارك منتخب موزمبيق في أمم إفريقيا سوى أربع مرات فقط وهذه المشاركة ستكون الخامسة، ويقع المنتخب الملقب بـ "المامبا" في مجموعة واحدة رفقة مصر.

وتعتبر تلك رابع مرة يقع المنتخبان سويا في مجموعة واحدة بعد نسخ 86 و98 و2010.

حقق الفراعنة لقب أمم إفريقيا في نسخ 86 و98 و2010 عندما تواجد مع منتخب موزمبيق مع مصر في المجموعة ليصبح تميمة حظ المنتخب المصري.

وهناك مفارقة أخرى وهي انتصار منتخب مصر على موزمبيق في الثلاث مناسبات بنتيجة واحدة وهي 2-0، فلننتظر نفس النتيجة في افتتاح مشوار مصر يوم 14 يناير الجاري.

فبعد 14 عاما غياب لقب أمم إفريقيا عن منتخب مصر الأكثر تتويجا، وغياب منتخب موزمبيق عن المشاركة، يعود الفريقان سويا في مجموعة واحدة، وربما يكون ذلك فأل حسن للفراعنة.

التصفيات

خطف منتخب موزمبيق بطاقة التأهل الثانية من المجموعة 12 بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

حجز منتخب السنغال البطاقة الأولى دون عناء، بينما تنافس منتخبا موزمبيق وبنين على البطاقة الثانية.

وبالرغم أن منتخب موزمبيق تأهل بفارق 5 نقاط عن بنين، إلا أن التأهل لم يحسم إلا في الثواني الأخيرة، إذ أن فوز بنين كان سيعني الإطاحة بحلم موزمبيق.

قبل انطلاق الجولة الأخيرة من التصفيات، كان منتخب موزمبيق في المركز الثاني بـ 7 نقاط بينما بنين حلّت ثالثة برصيد 5 نقاط.

واحتاج منتخب موزمبيق لنقطة واحدة فقط على أرضه من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية، بينما لم يكن هناك بديل عن الفوز لمنتخب بنين.

فجّر منتخب بنين المفاجأة وتقدم بهدف في الدقيقة 20 قبل أن تعود موزمبيق بهدفين خلال 10 دقائق، ثم عادت المباراة لنقطة الصفر بتعادل جديد في الدقيقة 50.

شهدت آخر 40 دقيقة من المباراة إثارة كبرى، إذ يحتاج منتخب بنين لهدف من أجل التأهل ولكن نجح منتخب موزمبيق في تأمين فوزه بهدف قاتل في الدقيقة 95 عن طريق سليسيو.

وتأهل بذلك منتخب موزمبيق إلى أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه والأولى من 2010.

تاريخ المشاركات

لا يمتلك منتخب موزمبيق تاريخا عريضا في منافسات أمم إفريقيا، ويشارك بعد غياب 14 عاما.

يسعى منتخب المامبا في تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

كانت بداية موزمبيق القارية على أرض الفراعنة عندما استهل مشوارهم في أمم إفريقيا بنسخة 1986 التي أقيمت في مصر.

لم يحقق منتخب موزمبيق أي انتصار في أمم إفريقيا بمشاركاته الأربعة.

وكانت أكبر إنجازات موزمبيق في أمم إفريقيا هي التأهل لنسختين متتاليتين وكان ذلك في 96 و98.

المامبا

يُلقب منتخب موزمبيق بـ "المامبا" أو الأفاعي السوداء والمنتشرة في جنوب القارة.

وتُسمى "أوس مامباس" باللغة البرتغالية.

ويعتبر ثعبان المامبا أطول ثعبان سام في إفريقيا إذ يصل طوله إلى 2.5 متر أو أكثر.

وأثار ثعبان المامبا حديث الصحافة الإفريقية في 2019 عندما حمل مشجع لمنتخب موزمبيق المامبا في المدرجات خلال أحد مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وكان ذلك خلال انتصار موزمبيق على رواندا بهدفين دون مقابل.

المدرب

يتولى شيكينيو كوندي قيادة منتخب بلاده موزمبيق منذ صيف 2021.

قاد منتخب موزمبيق في 20 مباراة قبل أمم إفريقيا وخسر في نصفهم بينما تعادل أربع مرات وفاز في ست مناسبات.

سبق وقاد منتخب موزمبيق في فترة مؤقتة من يوليو إلى ديسمبر 2010.

يعتبر فيروفيارو الموزمبيقي أشهر الفرق التي دربها وكان ذلك في ولايتين الأولى لموسم ونصف من 2009 إلى منتصف 2010 بينما الأخرى ستة أشهر في 2011.

خاض أمم إفريقيا ثلاث مرات مع منتخب موزمبيق عندما كان لاعبا من أصل أربع نسخ خاضهم المامبا.

كان كوندي يلعب في مركز المهاجم عندما كان لاعبا وانتقل من ماكساكوين إلى الدوري البرتغالي ولعب لأندية براجا وفيتوريا سيتوبال وبيلينينسي.

ماندافا ودومينيجيز

الثنائي رينيلدو ماندافا ودومينيجيز الأشهر في قائمة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

يلعب ماندافا كظهير أيسر مع أتليتكو مدريد الإسباني ويعتبر أكثر لاعبي المنتخب قيمة تسويقية.

وصلت قيمة ماندافا التسويقية لـ 16 مليون يورو ويليه جيني كاتامو جناح سبورتنج لشبونة صاحب القيمة التسويقية 4 مليون يورو.

أما دومينيجيز ثاني أبرز لاعبي المنتخب فهو قائد الفريق وصاحب الـ 40 عاما.

بالرغم أن آخر ظهور لمنتخب موزمبيق في أمم إفريقيا كان في نسخة 2010 إلا أن دومينيجيز كان قد شارك في مباريات المامبا الثلاثة بالبطولة.

خاض مباراته الدولية الأولى في 2004 وبعد 20 عاما يشارك في أمم إفريقيا للمرة الثانية.

يعتبر اللاعب الوحيد بقائمة موزمبيق الذي تعدى 100 مباراة دولية.

الجدول

يبحث منتخب موزمبيق عن انتصاره الأول في تاريخ أمم إفريقيا خلال مشاركته الخامسة بالبطولة.

ويستهل المامبا مشواره بمواجهة مصر ويختتمها أمام غانا.

ويأتي جدول موزمبيق كالآتي:

أمام مصر يوم الأحد 14 يناير الساعة 7 مساء

ضد كاب فيردي يوم الجمعة 19 يناير 4 عصرا

أمام غانا يوم الإثنين 22 يناير 10 مساء