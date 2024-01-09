كويز أمم إفريقيا – هل تعرف قرعة مجموعات بطولة 2023؟ العبها بطريقة كرة السلة
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 23:17
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف قرعة دور المجموعات فيها جيدا؟
أي مجموعة يتواجد فيها منتخب مصر؟ ومن هم منافسيه؟ ومن هم أعضاء المجموعات الأخرى.
اختبر نفسك بطريقة كرة السلة وضع كل منتخب في المجموعة التي ينتمي لها.
العب الآن وأخبرنا نتيجتك.
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