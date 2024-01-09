خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق بشأن ثنائي سيراميكا كليوباترا

أتم نادي زد اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على ضم الثنائي النيجيري رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوبي.

وعلم FilGoal.com أن زد أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بشأن التعاقد مع رشيد أحمد والبانوبي.

رشيد كان سينتقل إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ولكن الصفقة تعثرت بعد الاختلاف على طريقة تسديد المقابل المادي.

ولم يشارك رشيد سوى في 4 مباريات مع سيراميكا منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا للداخلية.

ولعب رشيد مع الداخلية 24 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب انضم لسيراميكا كليوباترا في 2022 قادما من مصر للمقاصة.

في المقابل لعب البانوبي 5 مباريات مع سيراميكا كليوباترا بعدما خاض تجربتين مع الداخلية وبتروجت سابقا.