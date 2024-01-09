صورة – وسام أبو علي يصل مصر لإتمام انتقاله إلى الأهلي

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 22:33

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء وسام أبو علي لإتمام انتقاله إلى الأهلي بشكل رسمي.

والتقت صورة لوسام أبو علي في مطار القاهرة رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

وكان أمير توفيق تحدث عبر قناة "الأهلي" التليفزيونية في وقت سابق قائلا: "الأهلي أنهى كل الاتفاقات مع نادي سيريس لضم المهاجم وسام أبو علي".

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وأضاف "منذ ساعات قليلة الأهلي وقع عقود صفقة وسام أبو علي مع نادي سيريس".

وواصل "الأهلي بدأ العمل على صفقة وسام أبو علي في نهاية شهر نوفمبر الماضي وتواصلنا مع اللاعب الذي استخرج جواز السفر الفلسطيني ليحق لنا قيده لأنه يحمل الجنسية الدنماركية".

وأوضح "وسام أبو علي سيأتي إلى مصر خلال الأيام المقبلة ليخضع للكشف الطبي ونعلن ضمه رسميا".

وأتم تصريحاته "حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي عن حالة وسام أبو علي، وأيضا سيخضع للكشف الطبي في مصر".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

والدته كانت سببا في لعبه كرة القدم، وهداف وقائد فريقه في الناشئين، ثم سقوط بسبب أزمة قلبية، وعودة من الباب الكبير، والحلم هو ارتداء قميص ريال مدريد، هذا هو ملخص مسيرة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي الذي أصبح على أعتاب الانتقال لـ الأهلي.

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