بيكيه يعلن دخول عالم التدريب

أعلن جيرارد بيكيه دخول مجال التدريب بعد عامين من اعتزاله كرة القدم.

وقرر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق اعتزال كرة القدم رسميا في نوفمبر 2022.

وقال بيكيه عبر "تويتر": "بعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم. هذه المرة لست لاعبا ولكن مدربا. سأعلن مزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

وكان عقد بيكيه ينتهي في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا.

وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.

وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.

بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.

منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى..

في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.

على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.

أما مع منتخب إسبانيا، فلم يلحق ببداية الثورة في يورو 2008، ولكنه توج بكأس العالم الوحيد في تاريخ البلاد عام 2010، ويورو 2012.

إجمالا خاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة.