بيكيه يعلن دخول عالم التدريب

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

اعتزال بيكيه

أعلن جيرارد بيكيه دخول مجال التدريب بعد عامين من اعتزاله كرة القدم.

وقرر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق اعتزال كرة القدم رسميا في نوفمبر 2022.

وقال بيكيه عبر "تويتر": "بعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم. هذه المرة لست لاعبا ولكن مدربا. سأعلن مزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

أخبار متعلقة:
حوار مطول - فيتوريا يتحدث عن الفارق بين مصر ومنتخبات إفريقيا.. وتحديات بطولة الأمم حوار في الجول – مساعد كيروش: هذا ما يميز منتخب مصر عن الآخرين.. صلاح فاجئني وأستغرب من كاف بيكيه: ميسي اتخذ القرار الطبيعي.. وبرشلونة في أيد أمينة دوري المحترفين - انتصار طنطا وتعثر غزل المحلة في الجولة 16

وكان عقد بيكيه ينتهي في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا.

وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.

وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.

بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.

منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى..

في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.

على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.

أما مع منتخب إسبانيا، فلم يلحق ببداية الثورة في يورو 2008، ولكنه توج بكأس العالم الوحيد في تاريخ البلاد عام 2010، ويورو 2012.

إجمالا خاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة.

برشلونة بيكيه
نرشح لكم
الانتصار الأول من 2006.. كاريك يقود ميدلزبره للفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة عاد إلى لندن.. توتنام يضم فيرنر من لايبزيج بيكيه: ميسي اتخذ القرار الطبيعي.. وبرشلونة في أيد أمينة فالفيردي: أجمل شيء في ريال مدريد التنافس ضد أفضل الفرق.. وأحب نوعية مباريات السوبر مؤتمر أنشيلوتي: أحترم سيميوني.. ولهذا السبب مستمر في ريال مدريد مفاجأة سعيدة لـ برشلونة في قائمة الفريق التي ستخوض كأس السوبر مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يناير - كأس الرابطة في مصر وإنجلترا بثنائية في ويجان.. مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا
أخر الأخبار
وصول بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا 9 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كوكا يكشف تفاصيل إصابته.. وصدمة تعرض لها بسبب الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
الانتصار الأول من 2006.. كاريك يقود ميدلزبره للفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - موزمبيق.. تميمة حظ مصر 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف قرعة مجموعات بطولة 2023؟ العبها بطريقة كرة السلة ساعة | كويز في الجول
خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق بشأن ثنائي سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | ميركاتو
صورة – وسام أبو علي يصل مصر لإتمام انتقاله إلى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
عاد إلى لندن.. توتنام يضم فيرنر من لايبزيج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي