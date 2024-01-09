بيكيه: ميسي اتخذ القرار الطبيعي.. وبرشلونة في أيد أمينة

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

يرى جيرارد بيكيه أن ليونيل ميسي اتخذ القرار الطبيعي بالانتقال للدوري الامريكي من بوابة إنتر ميامي.

وأعلن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق اعتزاله رسميا في نوفمبر 2022.

وقال جيرارد بيكيه في تصريحات نقلها صحيفة "سبورت": "لا أفتقد كرة القدم على الإطلاق. إنه فصل من حياتي قد مر، لقد أفضل مما كان متوقعا. أنا فخور جدا بما مررت به، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك حتى في أحلامي ، لكن البقاء في الماضي سيكون خطأ".

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وأضاف "مستحقات لدى برشلونة؟ في اليوم الذي غادرت فيه النادي، تركت كل شيء. لم أكن ألعب وكان قرار الرحيل قراري. لم يكن هناك جدوى من طلب أي شيء. حصلت على ما أستحقه طالما لعبت".

وأجاب "قلق بشأن برشلونة؟" الوضع الاقتصادي ليس هو الأفضل ، لكننا في أيد أمينة. هناك رئيس ومجلس إدارة عاشوا هذا وتركوه وراءهم من قبل. حدث لهم في عام 2003. إنهم شجعان ويعرفون ما يفعلونه".

وعن قرار ميسي بالانتقال للدوري الأمريكي أوضح "منذ اللحظة الأولى اعتقدت أن ميسي سيذهب إلى إنتر ميامي. "من الناحية المالية كانوا يعرضون عليه مبالغ خيالية. كان هناك خيار العودة إلى برشلونة وهو ما أفهم أنه فكر فيه، لكن القرار الأكثر طبيعية كان فتح سوق في الولايات المتحدة. في ميامي هناك الكثير من اللاتينيين، يتحدثون الكثير من الإسبانية وسيكون من السهل عليه التكيف".

وكان عقد بيكيه ينتهي في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا.

وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.

وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.

بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.

منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى..

في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.

على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.

أما مع منتخب إسبانيا، فلم يلحق ببداية الثورة في يورو 2008، ولكنه توج بكأس العالم الوحيد في تاريخ البلاد عام 2010، ويورو 2012.

إجمالا خاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة.

برشلونة بيكيه
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