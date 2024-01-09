دوري المحترفين - انتصار طنطا وتعثر غزل المحلة في الجولة 16

حقق طنطا انتصارا ثمينا على القناة فيما تعثر غزل المحلة بالتعادل أمام روكسي.

وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات في الجولة 16 من منافسات دوري المحترفين.

وفاز طنطا على القناة بهدف عبد الرحمن الدح ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة.

فيما تعادل بروكسي مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق ليفقد زعيم الفلاحين نقطتين ثمينتين في صراع المقدمة.

وتقدم بروكسي بهدفي مدحت فقوسة وعمار شرف الدين قبل أن يسجل محمد جابر من ركلة جزاء ورجب مارو هدفي غزل المحلة.

وتعادل السكة الحديد مع مكادي بهدف لكل فريق ،تقدم محمد عصام للسكة الحديد وتعادل محمود مبروك لمكادي.

بينما تعادل أبو قير للأسمدة مع دكرنس سلبيا بدون أهداف في ختام مباريات اليوم من الجولة 16.

وتختتم مباريات الجولة 16 غدا الأربعاء بمباراتي بتروجت مع حرس الحدود

ووادي دجلة مع أسوان.