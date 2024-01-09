كرة يد - ڤودافون الراعي الرسمي لمنتخب مصر

أعلنت شركة فودافون مصر تعاقدها مع الاتحاد المصري لكرة اليد، لتصبح الراعي الرسمي لمنتخب مصر، وتأتي تلك الرعاية تأتي ضمن حرص الشركة على دعم الرياضة المصرية وأبطالها.

وتستضيف مصر منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل حامل اللقب فقط إلى أولمبياد باريس 2024.

ووقع الاتفاقية كل من كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر، وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، وبحضور محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر وهبة عرفة مدير قطاع الدعاية والإعلان وإدارة المحتوى بالشركة.

بينما حضر من منتخب مصر كل من خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر، ونور أبو زيد مدير المنتخب بجانب اللاعبين علي زين وكريم هنداوي ويحيى الدرع ويحيى خالد وإبراهيم المصري.

وتعكس الرعاية استراتيجية ڤودافون لدعم الشباب المصري في مختلف المجالات، وعلى رأسها الرياضة سواء في الألعاب الفردية والجماعية، بهدف دعمهم في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات التي تُسعد المصريين، ومن خلال الرعاية ستظهر العلامة التجارية لڤودافون مصر على الزي الرسمي للمنتخب، ذلك بالإضافة إلى تقديم محتوى تفاعلي على مواقع التواصل الاجتماعي لأبطال المنتخب ليكونوا أقرب لمحبي رياضة كرة اليد.

وعن ذلك قال كريم عيد، رئيس القطاع التجاري في شركة ڤودافون مصر: "فخورون برعاية منتخب مصر لكرة اليد الذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وساهم في تحقيق نجاحات على الصعيد العالمي وإحداث إنجازات تفرح قلوب المصريين، إذ تحرص ڤودافون دائماً على إبراز المواهب الشابة الناجحة في مختلف المجالات، ونأمل أن وجودنا معهم كداعم رئيسي يشجعهم على مواصلة النجاح في مسيرتهم الاحترافية، ونستعد لتقديم مفاجئات كثيرة لمحبي كرة اليد من عملائنا، فنحن دائماً نستجيب لمتطلباتهم واحتياجاتهم المتنوعة".

من جانبه، صرح عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد اعتزازه بما قدمه المنتخب طوال السنين السابقة من إنجازات أسعدت ملايين المصريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص وعلى رأسها ڤودافون في دعم منتخب مصر، خاصة قبل انطلاق البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد.

وشدد على حرص اللاعبين وإدارة الاتحاد على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات الإقليمية والدولية والتي ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.