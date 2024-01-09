كأس الرابطة - المصري يفوز على المقاولون بصاروخية عمرو موسى

بصاروخية لا تصد ولا ترد من عمرو موسى فاز المصري على المقاولون العرب.

وفاز المصري على المقاولون العرب بهدف دون ضمن دور المجموعات بكاس الرابطة.

سجل عمرو موسى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من الشوط الأول خلال المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وتصدرالمصري المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة البنك الأهلي والجونة.

ويلعب البنك الأهلي أمام الجونة غدا الأربعاء في الثالثة عصرا.

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي على مرمى المقاولون العرب بحثات عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونفذ حسين السيد ركلة ركنية للمصري من جهة اليسار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المقاولون عن مناطق الخطورة.

وبعد كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المصري داخل منطقة جزاء المقاولون انتهت بتمريرة من سمير فكري إلى عمرو موسى المتمركز خارج منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية صاروخية سكنت أسفل يمين المرمى.

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تسديدة صاروخية أرضية من عمرو موسى تكتب التقدم للمصري على حساب المقاولون العرب ⚽🟢🔥pic.twitter.com/800XKl3tvL — FilGoal (@FilGoal) January 9, 2024

وسدد سمير فكري من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس محمود أبو السعود من يسار مرماه.

وحاول المقاولون تسجيل التعادل بعد ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء المصري جهة اليمين نفذها زياد فرج بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها لؤي وائل برأسية وصلت إلى أحمد الشيمي المنفرد بالشباك الخاليه ولكنه سدد بغرابة كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وحافظ محمود جاد على نظافة شباكة بعد محاولات مكثفة من لاعبي المقاولون العرب ليحصل المصري على 3 نقاط ثمينة.