كأس الرابطة - المصري يفوز على المقاولون بصاروخية عمرو موسى

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

بصاروخية لا تصد ولا ترد من عمرو موسى فاز المصري على المقاولون العرب.

وفاز المصري على المقاولون العرب بهدف دون ضمن دور المجموعات بكاس الرابطة.

سجل عمرو موسى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من الشوط الأول خلال المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - ظهور كريم الطيب مع مجموعة شباب لمواجهة فاركو في الرابطة السعيد على رأس الغائبين عن بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة فالفيردي: أجمل شيء في ريال مدريد التنافس ضد أفضل الفرق.. وأحب نوعية مباريات السوبر مؤتمر أنشيلوتي: أحترم سيميوني.. ولهذا السبب مستمر في ريال مدريد

وتصدرالمصري المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة البنك الأهلي والجونة.

ويلعب البنك الأهلي أمام الجونة غدا الأربعاء في الثالثة عصرا.

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي على مرمى المقاولون العرب بحثات عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونفذ حسين السيد ركلة ركنية للمصري من جهة اليسار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المقاولون عن مناطق الخطورة.

وبعد كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المصري داخل منطقة جزاء المقاولون انتهت بتمريرة من سمير فكري إلى عمرو موسى المتمركز خارج منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية صاروخية سكنت أسفل يمين المرمى.

وسدد سمير فكري من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس محمود أبو السعود من يسار مرماه.

وحاول المقاولون تسجيل التعادل بعد ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء المصري جهة اليمين نفذها زياد فرج بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها لؤي وائل برأسية وصلت إلى أحمد الشيمي المنفرد بالشباك الخاليه ولكنه سدد بغرابة كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وحافظ محمود جاد على نظافة شباكة بعد محاولات مكثفة من لاعبي المقاولون العرب ليحصل المصري على 3 نقاط ثمينة.

المصري المقاولون العرب كأس الرابطة
نرشح لكم
سليمان: نتفاوض مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل.. وبادجي معروض على الزمالك خبر في الجول - رغم التجديد ببداية الموسم.. أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع البنك الأهلي مواعيد مباريات الأربعاء 10 يناير 2024 - دربي مدريد وليفربول.. وكأس الرابطة المصرية كوكا يكشف تفاصيل إصابته.. وصدمة تعرض لها بسبب الأهلي خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق بشأن ثنائي سيراميكا كليوباترا صورة – وسام أبو علي يصل مصر لإتمام انتقاله إلى الأهلي حوار مطول - فيتوريا يتحدث عن الفارق بين مصر ومنتخبات إفريقيا.. وتحديات بطولة الأمم حوار في الجول – مساعد كيروش: هذا ما يميز منتخب مصر عن الآخرين.. صلاح فاجئني وأستغرب من كاف
أخر الأخبار
خبر في الجول - اتحاد الطائرة يرفع الإيقاف عن دولا.. وتوقيع غرامة مالية كبيرة 4 دقيقة | كرة طائرة
إعارة جناح ليفربول إلى هال سيتي 23 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الاتحاد الجابوني يكشف حقيقة التحقيق مع كانجا كاكو بسبب تزوير تاريخ ميلاده 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب غانا السابق لـ في الجول: أؤمن أن لدينا فرصة لحصد اللقب.. ومصر منافس قوي 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الاتفاق السعودي ينفي وصول أي عروض لهندرسون ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - اجتماع من أجل اللوائح وتدريب أول ببرنامج المنتخب في بداية المشوار بكوت ديفوار ساعة | كوت ديفوار 2023
سليمان: نتفاوض مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل.. وبادجي معروض على الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الهلال الليبي يفاوض سموحة لضم أجايي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي