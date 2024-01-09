كرة سلة - بعد قيادة الاتحاد.. رودل مديرا فنيا لـ منتخب مصر

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

هنريك رودل - المدير الفني سلة الاتحاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

ويأتي رودل خلفا للكندي روي رانا، ووقع الألماني على العقود إلكترونيا.

وسبق وأن تولى رودل قيادة الاتحاد السكندري في دوري الموسم الماضي.

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وتولى رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة منذ يناير 2022.

وقاد رانا منتخب مصر للمشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة السلة والتي أنهاها بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر السابق كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.

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