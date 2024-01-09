قائمة بيراميدز - ظهور كريم الطيب مع مجموعة شباب لمواجهة فاركو في الرابطة

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 18:40

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة فاركو في كأس الرابطة المصرية.

ويلعب بيراميدز ضد فاركو غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة ظهور العديد من اللاعبين الشباب والبدلاء وعلى رأسهم المهاجم كريم الطيب.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد ميهوب – يوسف نادر

الدفاع: أحمد فتحي – كريم حافظ – عبد الرحمن صميدة – محمود عبد العاطي – أحمد توفيق

الوسط: يوسف أسامة – سيف جعفر – عربي بهاء – صامويل أموسا – أوجو صامويل – وليد الكرتي – إسلام عيسى – محمد رضا

الهجوم: محمد أوكا – كريم الطيب – فخري لاكاي

ويغيب السعيد بسبب إصابة بآلام في الظهر.

كما يفتقد بيراميدز كل من شريف إكرامي المصاب بالكتف ورمضان صبحي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويواصل إبراهيم عادل التأهيل وعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة لأسامة جلال المستبعد من قائمة منتخب مصر بسبب إصابة في أربطة غضروف الركبة.

وأخيرا يفتقد بيراميدز محمود مرعي الذي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وتأتي تلك الغيابات بجانب المستبعدين بسبب الانضمام إلى منتخباتهم في أمم إفريقيا.

إذ تضم قائمة مصر 6 لاعبين من بيراميدز وهم أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومهند لاشين.

ويغيب الثلاثي المحترف، محمد الشيبي المنضم لقائمة منتخب المغرب وبلاتي توريه المنضم لمنتخب بوركينا فاسو وأخيرا فيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية.

فاركو كأس الرابطة بيراميدز
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