السعيد على رأس الغائبين عن بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد في مران بيراميدز

يغيب عبد الله السعيد قائد بيراميدز عن قائمة الفريق في مواجهة فاركو بافتتاح منافسات الفريقين بكأس الرابطة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في تمام الخامسة مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجولي ضمن منافسات دور المجموعات.

ويغيب السعيد بسبب إصابة بآلام في الظهر.

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كما يفتقد بيراميدز كل من شريف إكرامي المصاب بالكتف ورمضان صبحي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

كما يواصل إبراهيم عادل التأهيل وعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة لأسامة جلال المستبعد من قائمة منتخب مصر بسبب إصابة في أربطة غضروف الركبة.

وأخيرا يفتقد بيراميدز محمود مرعي الذي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وتأتي تلك الغيابات بجانب المستبعدين بسبب الانضمام إلى منتخباتهم في أمم إفريقيا.

إذ تضم قائمة مصر ستة لاعبين من بيراميدز وهم أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومهند لاشين.

كما يغيب الثلاثي المحترف، محمد الشيبي المنضم لقائمة منتخب المغرب وبلاتي توريه المنضم لمنتخب بوركينا فاسو وأخيرا فيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية بمنافسات كأس الرابطة رفقة أندية فاركو وزد وطلائع الجيش.

وتغلب طلائع الجيش على زد بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة.

فاركو عبد الله السعيد كأس الرابطة بيراميدز
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