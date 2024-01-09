فالفيردي: أجمل شيء في ريال مدريد التنافس ضد أفضل الفرق.. وأحب نوعية مباريات السوبر

أعرب فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد عن حبه للتنافس ضد الفرق الكبرى.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويواجه ريال مدريد فريق أتليتكو مدريد في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي من الرائع المشاركة في مثل هذه النوعية من المباريات".

وشدد "في ريال مدريد أجمل شيء هو التنافس ضد الأفضل".

وتابع "أتليتكو مدريد أحد أفضل الفرق في العالم، علينا أن نُظهر للجماهير أننا هنا من أجل التنافس على كل شيء".

أما عن الدربي المتكرر فاختتم تصريحاته "ستكون الثلاث مواجهات جميلة بيننا، وهناك مباراة الكأس ستكون مهمة للغاية ومباراة الدوري أيضا".

وكان ريال مدريد قد فقد لقب السوبر الموسم الماضي والذي تُوج به فريق برشلونة.

وحقق ريال مدريد لقب السوبر 12 مرة آخرهم في 2022.

بينما يتصدر برشلونة سجل المتوجين باللقب بـ 14 مرة.