مؤتمر أنشيلوتي: أحترم سيميوني.. ولهذا السبب مستمر في ريال مدريد

شدد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي على علاقته الطيبة بمدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني.

ويلعب ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد غداً الأربعاء، على أن يواجه برشلونه نظيره أوساسونا مساء الخميس ضمن نصف نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "علاقتي مع سيميوني علاقة احترام لقد تحدثنا عدة مرات ونعرف بعضنا البعض لأننا تواجهنا في عديد من المواجهات".

وأضاف "لا أعلم ما إذا سنواجه برشلونة أم لا ولكن ما أعلمه هو فقط أنه فريق يجب أن نحترمه لأنه المنافس في الدوري، في دوري أبطال أوروبا، في كأس السوبر".

وأتم "أشعر بحالة جيدة جدا في بيئة ريال مدريد، لو لم يكن الأمر كذلك لم أكن لأبقى في النادي لفترة طويلة".

ويشارك ريال مدريد في هذه النسخة كونه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا، في الموسم الماضي 2022- 2023.

فيما يسعى منافسه أتليتكو مدريد إلى الفوز باللقب لأول مرة من الأراضي السعودية، بعد مشاركته في النسخة التي أقيمت مطلع العام 2022، واحتضنتها الرياض، وغادر حينها من نصف النهائي بعد خسارته أمام منافسه أتليتكو بلباو.

يشار إلى أن بعثة فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كانت قد وصلت إلى مدينة الرياض، فيما ستصل بعثة فريقي برشلونة وأتلتيكو أوساسونا خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الثلاثاء.