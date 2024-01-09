بنفس النتيجة ولكن في كأس الرابطة.. طلائع الجيش يكرر فوزه على زد

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

زد - طلائع الجيش

كرر طلائع الجيش فوزه على زد للمباراة الثانية على التوالي بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

طلائع الجيش كان قد فاز على زد في المباراة الماضية بالدوري بنفس النتيجة ولكن على ملعب جهاز الرياضة.

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سجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

وتصدر طلائع الجيش المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو.

التشكيل

بدأ زد بثلاثي هجومي مكون من مصطفى سعد وشادي حسين ومصطفى عبد الرؤوف زيكو، بينما قاد جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

كاد طلائع الجيش أن يتقدم في الدقيقة الـ 15 ولكن عمرو حسام تألق في التصدي.

وتعرض أحمد عبد النبي للإصابة في الدقيقة الـ 44 ليخرج ويدخل أحمد عاطف "قطة" بدلا منه.

وشهد الشوط الثاني إهدار كلا الفريقين لأكثر من فرصة لتسجيل التقدم.

وسجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 71 بعد المرور من حارس المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وسيلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة ضد بيراميدز على ملعب جهاز الرياضة، بينما سيواجه زد فريق فاركو على استاد الإسكندرية.

زد طلائع الجيش كأس الرابطة المصرية
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