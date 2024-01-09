بنفس النتيجة ولكن في كأس الرابطة.. طلائع الجيش يكرر فوزه على زد

كرر طلائع الجيش فوزه على زد للمباراة الثانية على التوالي بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

طلائع الجيش كان قد فاز على زد في المباراة الماضية بالدوري بنفس النتيجة ولكن على ملعب جهاز الرياضة.

سجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

وتصدر طلائع الجيش المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو.

التشكيل

بدأ زد بثلاثي هجومي مكون من مصطفى سعد وشادي حسين ومصطفى عبد الرؤوف زيكو، بينما قاد جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

⏰انطلاق المباراة ⚪ نادي زد 🆚 🔴 طلائع الجيش 🏆 كأس الرابطة 📺 تابع لحظة بلحظة.. https://t.co/r7uDGPU2xI pic.twitter.com/DNG0FuyweP — FilGoal (@FilGoal) January 9, 2024

كاد طلائع الجيش أن يتقدم في الدقيقة الـ 15 ولكن عمرو حسام تألق في التصدي.

وتعرض أحمد عبد النبي للإصابة في الدقيقة الـ 44 ليخرج ويدخل أحمد عاطف "قطة" بدلا منه.

وشهد الشوط الثاني إهدار كلا الفريقين لأكثر من فرصة لتسجيل التقدم.

وسجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 71 بعد المرور من حارس المرمى ليضع الكرة في الشباك.

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عن طريق يسري وحيد 🔥💥 هدف فوز فريق طلائع الجيش على نادي زد بكأس رابطة الأندية المحترفة #ONTime_Sports pic.twitter.com/gfzm1TQiWi — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 9, 2024

وسيلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة ضد بيراميدز على ملعب جهاز الرياضة، بينما سيواجه زد فريق فاركو على استاد الإسكندرية.