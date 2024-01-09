بعد الوصول لـ كوت ديفوار.. لاعب المغرب: هذا أفضل ملعب تدريب رأيته في إفريقيا

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 17:05

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - المغرب - كرواتيا

أشاد بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب بمرافق بطولة أمم إفريقيا 2023، ووعد بتقديم أفضل ما لدى أسود الأطلس في البطولة.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم السبت المقبل وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال الخنوس في تصريحات لقناة الاتحاد المغربي لكرة القدم: "وصلنا إلى كوت ديفوار مبكرا للاستعداد بشكل جيد لهذه المسابقة".

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وأضاف "الحمد لله الفندق جيد وكذلك الملعب، أظن أنه أفضل ملعب تدريب رأيته منذ قدومي إلى إفريقيا".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد الماضي.

وخاض المنتخب المغربي يوم الاثنين أول تدريب له في ملعب أوجيست دنيس بسان بيدرو، بعد وصوله إلى المدينة، التي ستحتضن مبارياته ضمن المجموعة السادسة.

وتابع "كل الإمكانيات متاحة لنا للتحضير كما يجب، سنستمع إلى ما يمليه علينا المدرب من تعليمات، لنقدم كل ما لدينا إن شاء الله".

وأتم "نعلم أن الجمهور المغربي، كعادته دائما وراءنا. رأينا ذلك خلال جميع المنافسات، وسنقدم قصارى جهدنا لجعله فخورا بنا".

سيبدأ المغرب مشواره في البطولة يوم 17 يناير أمام تنزانيا. قبل مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 21 يناير، ثم زامبيا يوم 24 يناير.

منتخب المغرب الذي تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي، يدخل أمم إفريقيا والأنظار كلها عليه.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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