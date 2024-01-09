انتهت في كأس الرابطة - المصري (1)-(0) المقاولون.. 3 نقاط ثمينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

ويتواجد المصري والمقاولون في المجموعة الرابعة برفقة الجونة والبنك الأهلي.

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نهاية المباراة

ق73 تسديدة صاروخية من جوزيف أوشايا أنقذها محمود جاد

ق64 عرضية خطيرة من سمير فكري يحولها حسن أبو علي بضربة رأسية تمر بجوار المرمى

ق52 عرضية خطيرة من محمد اشلامي يبعدها دفاع المقاولون

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 رأسية قوية من عماد ميهوب ينقذها محمود جاد

ق15 تسديدة صاروخية من عمرو موسى يسجل بها الهدف الأول للمصري

بداية المباراة