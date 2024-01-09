انتهت في كأس الرابطة - المصري (1)-(0) المقاولون.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

ويتواجد المصري والمقاولون في المجموعة الرابعة برفقة الجونة والبنك الأهلي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يطير إلى كوت ديفوار لخوض منافسات أمم إفريقيا قائمة منتخب مصر الأولمبي - انضمام عمر خضر لأول مرة للمشاركة في بطولة الإمارات الودية أرنولد يغيب لمدة 3 أسابيع.. وموقف مصابي ليفربول مستغلا بند انفرد به في الجول.. بيراميدز يقطع إعارة صابر لـ زد

--------------

نهاية المباراة

ق73 تسديدة صاروخية من جوزيف أوشايا أنقذها محمود جاد

ق64 عرضية خطيرة من سمير فكري يحولها حسن أبو علي بضربة رأسية تمر بجوار المرمى

ق52 عرضية خطيرة من محمد اشلامي يبعدها دفاع المقاولون

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق37 رأسية قوية من عماد ميهوب ينقذها محمود جاد

ق15 تسديدة صاروخية من عمرو موسى يسجل بها الهدف الأول للمصري

بداية المباراة

المقاولون المصري الجونة ميدو جابر البنك الأهلي كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
سليمان: نتفاوض مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل.. وبادجي معروض على الزمالك خبر في الجول - رغم التجديد ببداية الموسم.. أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع البنك الأهلي مواعيد مباريات الأربعاء 10 يناير 2024 - دربي مدريد وليفربول.. وكأس الرابطة المصرية كوكا يكشف تفاصيل إصابته.. وصدمة تعرض لها بسبب الأهلي خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق بشأن ثنائي سيراميكا كليوباترا صورة – وسام أبو علي يصل مصر لإتمام انتقاله إلى الأهلي حوار مطول - فيتوريا يتحدث عن الفارق بين مصر ومنتخبات إفريقيا.. وتحديات بطولة الأمم حوار في الجول – مساعد كيروش: هذا ما يميز منتخب مصر عن الآخرين.. صلاح فاجئني وأستغرب من كاف
أخر الأخبار
خبر في الجول - اتحاد الطائرة يرفع الإيقاف عن دولا.. وتوقيع غرامة مالية كبيرة 4 دقيقة | كرة طائرة
إعارة جناح ليفربول إلى هال سيتي 22 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الاتحاد الجابوني يكشف حقيقة التحقيق مع كانجا كاكو بسبب تزوير تاريخ ميلاده 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب غانا السابق لـ في الجول: أؤمن أن لدينا فرصة لحصد اللقب.. ومصر منافس قوي 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الاتفاق السعودي ينفي وصول أي عروض لهندرسون ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - اجتماع من أجل اللوائح وتدريب أول ببرنامج المنتخب في بداية المشوار بكوت ديفوار ساعة | كوت ديفوار 2023
سليمان: نتفاوض مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل.. وبادجي معروض على الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الهلال الليبي يفاوض سموحة لضم أجايي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي