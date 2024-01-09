قائمة منتخب مصر الأولمبي - انضمام عمر خضر لأول مرة للمشاركة في بطولة الإمارات الودية

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة فريقه التي ستتجه للإمارات للمشاركة في بطولة ودية.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي في بطولة ودية بالإمارات استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد حسام عبد المجيد لاعب الزمالك العائد من الإصابة، كما يتواجد لأول مرة عمر زد لاعب منتخب الشباب ولاعب فريق زد الذي سينتقل إلى أستون فيلا بداية من الموسم المقبل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد طارق (الزمالك) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد محمود (الجونة) – أحمد حسام (الجونة) – محمد مغربي (سموحة) – أحمد رضا (بلدية المحلة) – أحمد عيد (المصري).

الوسط: محمود صابر (بيراميدز) – أحمد عاطف (زد) – مصطفى سعد (زد) – عمر خضر (زد) – أحمد نادر حواش (إنبي) – عمر الساعي (الإسماعيلي) – ماجد هاني (بلدية المحلة) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو).

الهجوم: حسام أشرف (بلدية المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وتقام البطولة بمشاركة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات.