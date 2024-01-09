منتخب مصر يطير إلى كوت ديفوار لخوض منافسات أمم إفريقيا

مصحوبا بدعوات الملايين.. سافر منتخب مصر يوم الثلاثاء إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس إفريقيا رفقة غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وشهد صباح الثلاثاء التدريب الأخير لمنتخب مصر، وذلك قبل السفر إلى أبيدجان مساء الثلاثاء.

🔴📸 منتخب مصر يطير إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023#شجع_مصر pic.twitter.com/oObsyYFPuj — EFA.eg (@EFA) January 9, 2024

وأدى المنتخب التدريب باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية تدريبات استشفائية.

بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديد على المرمى.

وحضر المران جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره التنزاني 2-0 في مباراة ودية جمتعهما باستاد القاهرة يوم الأحد.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الأولى في أمم إفريقيا ضد موزمبيق يوم الأحد المقبل

على أن يواجه غانا يوم الخميس، ثم كاب فيردي يوم الاثنين التالي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

video:1