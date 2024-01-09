قائد المغرب: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا

لا يشعر رومان سايس قائد منتخب المغرب أن أسود الأطلس ضمن المرشحين لحصد بطولة أمم إفريقيا 2023.

منتخب المغرب الذي تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي، يدخل أمم إفريقيا والأنظار كلها عليه.

وقال سايس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية bbc: "عندما تصل إلى مستويات مرتفعة، تدرك أنه يتعين علينا الحفاظ على هذا النوع من المعايير".

وأضاف "سيكون من الصعب التأهل إلى نصف النهائي في كل مسابقة، لكن علينا أن نحافظ على هذا المستوى ونساعد الكرة المغربية على مواصلة النمو".

وأكمل "لا نعاني من الضغط، بل نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. لقد تذوقنا طعم التأهل لنصف النهائي، والآن نريد تحقيق المزيد".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد الماضي.

وأوضح مدافع الشباب السعودي "من وجهة نظري الشخصية، لسنا مرشحين للفوز باللقب الإفريقي".

وتابع "أتفهم لماذا يرشحنا البعض للتتويج باللقب، لكن لم يولد أي منا عندما توج المغرب باللقب الوحيد عام 1976، وكان مدربنا وليد الركراكي يلعب عندما وصلنا إلى النهائي آخر مرة في تونس 2004".

وواصل "المنتخبات المرشحة؟ منتخب كوت ديفوار سيتعرض لضغوط كبيرة لأنه سيلعب بين جماهيره. وهناك الكثير من الفرق القوية التي تتمتع بخبرة كبيرة، مثل مصر والسنغال والكاميرون والجزائر".

وأتم "كل المباريات صعبة في أمم إفريقيا، وأي شيء من الممكن حدوثه. ستكون منافسة صعبة وعلينا أن نكون مستعدين ذهنيًا للذهاب إلى أقصى حد ممكن، حيث ستكون واحدة من أصعب النسخ في التاريخ".

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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