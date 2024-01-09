مانشيني: منتخب السعودية ليس المرشح الأبرز للتتويج بكأس آسيا

لا يشعر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بأن فريقه هو المرشح الأول للظفر بلقب كأس أمم آسيا.

وتنطلق البطولة الآسيوية في قطر يوم الجمعة المقبل.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات مانشيني التي قال فيها: "يبدأ عام 2024 بمنافسة مهمة وهي كأس آسيا، المنتخب السعودي ليس هو المرشح الأبرز، هناك العديد من الفرق الأقوى منا على الورق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للعب بأفضل ما نستطيع".

وأضاف "كرة القدم مختلفة في المنطقة العربية لكنها تتحسن بشكل كبير، خاصة مع قدوم عدد كبير من اللاعبين الجيدين، سيستغرق الأمر وقتًا لكنني وجدت مجموعة من اللاعبين الراغبين في التحسن، سيكون تحديًا جيدًا بالنسبة لي، وهو التحدي الأصعب على الإطلاق لكنه بالتأكيد مقنع ومحفز".

وعن تدريبه المنتخب السعودي بعد مسيرته الطويلة مع منتخب إيطاليا، أوضح مانشيني "أستطيع أن أتفهم رد فعل الجماهير الإيطالية، التي ربما لم تفهم وتتقبل خياري، متأثرة أيضًا بالأشياء غير الحقيقية التي كتبت في الصحف، وهذا هو ما خيب أملي أكثر".

واستطرد "مع ذلك نحن نتحدث عن الحياة المهنية، وعندما يتم اتخاذ الاختيارات، يجب قبولها بالنسبة لي هذا عمل كم مرة تتم إقالة المدرب بعد أن قدم عملاً رائعًا ولا أحد يتحدث عنه؟ نحن المدربون يمكن إقالتنا أو يمكننا الرحيل، إنه أمر اعتيادي وعلى الجميع قبوله".

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، وتضم إلى جانبه منتخبات عمان، تايلاند، وقيرغيزستان.

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