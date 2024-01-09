التشكيل - شادي حسين يقود هجوم زد.. وثلاثي في وسط الملعب لطلائع الجيش

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد تشكيل فريقه الذي سيلاقي بعد قليل منافسه طلائع الجيش في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

شادي حسين النادي : نادي زد نادي زد

ويقود شادي حسين هجوم زد وحيدا وخلفه رباعي وسط ملعب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمد سمير – فهد أبو الفتوح – علي جمال – مصطفى كاجو – أحمد عبد النبي

خط الوسط: محمد علي – عبد الله مجدي – مصطفى سعد – مصطفى "زيكو"

خط الهجوم: شادي حسين

بينما على الجانب الآخر أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه.

ويلعب بثلاثي هجومي مكون من موسى دياوارا وجودوين شيكا وعبد الرحمن شيكا.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق – خالد سطوحي – حسن مجدي – أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي – على حمدي – عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: موسى دياوارا – جودوين شيكا – يسري وحيد