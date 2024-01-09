منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

مصر - تنزانيا -تريزيجيه

خاض منتخب مصر تدريبه الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات أمم إفريقيا 2023 صباح الثلاثاء.

وأدى المنتخب التدريب باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية تدريبات استشفائية.

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بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديد على المرمى.

وحضر المران جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره التنزاني 2-0 في مباراة ودية جمتعهما باستاد القاهرة يوم الأحد.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الأولى في أمم إفريقيا ضد موزمبيق يوم الأحد المقبل.

على أن يواجه غانا يوم الخميس، ثم كاب فيردي يوم الاثنين التالي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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