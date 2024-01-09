مصدر من بترول أسيوط لـ في الجول: ننتظر بيع سيراميكا كليوباترا لـ زلاكة للحصول على 20% من الصفقة

كشف مصدر من نادي بترول أسيوط عن تواجد بند في عقد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" يسمح لبترول أسيوط بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع.

مصدر من بترول أسيوط لـ FilGoal.com: "ننتظر بيع زلاكة من سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي حتى نحصل على نسبة إعادة البيع من الصفقة والبالغة 20% لأي ناد".

"حتى الآن لم نحصل على نسبة إعادة البيع من انتقال مصطفى شلبي من إنبي للزمالك والتي تبلغ قيمتها 15% ولكن رئيس إنبي وعدنا أن نحصل عليها خلال أيام

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد دخل في مفاوضات متقدمة مع سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات زلاكة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأن الأيام المقبلة ستشهد إتمام الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه نادي سيراميكا مقابل بيع لاعبه إلى بيراميدز

ومن ثم اتفاق بيراميدز مع اللاعب على تفاصيل تعاقده والمقابل المادي وعدد سنوات العقد.

وشارك زلاكة البالغ من العمر 24 سنة مع سيراميكا في الدوري المصري هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالها هدف.

وفاز زلاكة الموسم الماضي ببطولة كأس الرابطة المصرية مع سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال الذي حصل فيه على المركز الرابع.

من هو محمود زلاكة؟

ابن قرية مسرع بأسيوط تألق مع ناشئين بترول أسيوط وسجل 14 هدفا في 7 مباريات.

انضم لسيراميكا كليوباترا من بترول أسيوط مقابل مليوني جنيه مع نسبة 20% من إعادة البيع.

سبق وأن تلقى عروضا من الدوري المصري أبرزها من المقاولون العرب والمصري وإنبي وأسوان قبل الانتقال لسيراميكا.