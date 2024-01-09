منافس مصر - شكوك حول مشاركة ثنائي غانا أمام كاب فيردي

تحوم الشكوك حول مشاركة ساليس عبد الصمد وأنطوان سيمينيو ثنائي منتخب غانا أمام كاب فيردي في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب غانا في مجموعة مصر والتي تضم كل من كاب فيردي وموزمبيق.

وغاب ساليس عبد الصمد عن المباراة الودية أمام ناميبيا بسبب كدمة، بحسب ما أعلنه المدرب كريس هيوتون.

وتعرض لاعب وسط لانس للإصابة أثناء التدريبات وحصل على راحة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

مدى جاهزية عبد الصمد للمباراة الأولى ضد كاب فيردي يوم الأحد غير مؤكد، لكن عودته ستكون بمثابة دفعة للنجوم السمراء.

كما كشف كريس هيوتون مدرب غانا أن المهاجم سيمينيو غاب عن المباراة الودية أمام ناميبيا يوم الاثنين بسبب المرض.

لم يتم إدراج سيمينيو، الذي سجل 3 أهداف مع بورنموث في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كجزء من تشكيلة المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 على ملعب بابا يارا في كوماسي.

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وأكد هيوتون بعد المباراة أن سيمينيو ليس على ما يرام، لكنه أعرب عن أمله في تعافيه قبل مغادرة الفريق إلى كوت ديفوار الأربعاء للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة غانا الودية ضد جامبيا والتي أقيمت على ملعب بابا يارا.

وبدأ النجوم السوداء اللقاء بهجوم مكون من جوردان أيو مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي وإينياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو الإسباني.

وشهد الشوط الثاني مشاركة جوناثان سواه مهاجم ميدياما والذي ارتبط اسمه من قبل بالانتقال لبيراميدز والأهلي، والمخضرم أندري أيو الذي تحصل على بطاقة صفراء متأخرة.

ويلعب منتخب غانا مباراته الافتتاحية في البطولة ضد كاب فيردي يوم الأحد المقبل.

على أن يواجه مصر في قمة مبكرة يوم الخميس التالي.

ويختتم المنتخب الغاني مبارياته يوم 22 يناير بمواجهة موزمبيق.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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