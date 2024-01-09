مصر للتأمين يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 13:54

كتب : رضا السنباطي

علاء شعبان

أعلن نادي مصر للتأمين عبر FilGoal.com انتقال لاعبه علاء شعبان إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سمير حنا المشرف العام على الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "سيراميكا كليوباترا تفاوض معنا لضم علاء شعبان بعد تألقه خلال الفترة الماضية ووافقنا على العرض الماضي الذي قدمه النادي لضمه".

ويبغل شعبان من العمر 23 عاما وهو أحد خريجي قطاع الناشئين بنادي مصر للتأمين.

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ويلعب مصر للتأمين في دوري القسم الثاني بـ المصري خلال الموسم الحالي.

علاء شعبان سيكون هو الصفقة الثانية لسيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد عودة أحمد بلحاج من الإعارة.

ورحل عن سيراميكا كليوباترا حتى الآن رشيد أحمد الذي سينتقل إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة، كما يقترب النادس من التوصل لاتفاق مع بيراميدز على انتقال اللاعب محمود زلاكة للأخير.

سيراميكا كليوبترا علاء شعبان مصر للتأمين
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