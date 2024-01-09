مدرب السنغال يعلق على زواج ماني قبل أيام من أمم إفريقيا

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

أليو سيسيه وساديو ماني - مصر × السنغال

علق أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال على قرار نجمه ساديو ماني بالزواج قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2023.

وأعلن ماني البالغ من العمر 31 عاما زواجه قبل أقل من أسبوع على انطلاق البطولة الإفريقية.

وقال سيسيه في تصريحات للصحفيين: "زواج ساديو ماني قبل أيام من أمم إفريقيا؟ الزواج لحظة مهمة. كرة القدم هي حياتنا. لكن هناك عائلة أيضا".

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وأضاف مازحا "منتخب السنغال بأكمله، بما فيهم أنا، كنا نسأل ماني باستمرار، متى ستتزوج؟".

ويتواجد ساديو مع فريقه الذي ذهب للقصر الرئاسي السنغالي صباح الثلاثاء قبل السفر إلى كوت ديفوار.

وشارك ماني مع السنغال في 100 مباراة دولية، وسجل 39 هدفا وصنع 22.

ويعد مهاجم النصر السعودي أبرز النجوم في صفوف أسود التيرانجا التي ستحاول الدفاع عن اللقب.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجوار كل من الكاميرون وغينيا وجامبيا.

ويبدأ أسود التيرانجا مشوار حملتهم للدفاع عن اللقب في 15 يناير المقبل ضد جامبيا وبعدها بأربعة أيام يواجهون الكاميرون.

ويختتم منتخب السنغال مبارياته أمام غينيا في 23 يناير المقبل.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

ساديو ماني السنغال أليو سيسيه
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