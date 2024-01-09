مفاجأة سعيدة لـ برشلونة في قائمة الفريق التي ستخوض كأس السوبر

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستتجه إلى السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا في دور نصف النهائي بعد غدا الخميس.

وشهدت القائمة مفاجأة سعيدة لجماهير برشلونة بتواجد الثلاثي المصاب بيدري وجواو كانسيلوي وإنيجو مارتينيز.

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وأشار برشلونة إلى أن الثلاثي دخل القائمة على الرغم من عدم جاهزيته بشكل كامل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أندير أسترالاجا – كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستسن – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: بيدري – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – لامين جمال – مارك جويو.

وسيلعب الفائز من برشلونة وأساسونا في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

كأس السوبر الإسباني برشلونة
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