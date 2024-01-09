وكيل فتوح: لدينا اتفاق شفهي مع إدارة الزمالك على رحيله في تلك الحالة

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - منتخب مصر

كشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب الزمالك عن وجود اتفاق شفهي مع إدارة النادي على رحيله إذا تلقى عرضا مناسبا عقب نهاية كأس أمم إفريقيا.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان فتوح قد مدد تعاقده مع الزمالك مؤخرا لمدة ثلاث مواسم إضافية.

وقال صلاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حتى اللحظة الحالية جميع العروض لأحمد فتوح شفهية والتواصل فقط مع الإدارة ولم يتواصل أي فريق معنا".

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وواصل "اتفقنا مع الإدارة قبل تمديد التعاقد على النظر في أي عروض عقب نهائية كأس أمم إفريقيا ولدينا اتفاق شفهي مع الإدارة على الرحيل إذا وصل إليه عرض مقابل أرقام معينة حسب توقيت العرض طوال مدة تعاقده مع الفريق وتلك الأرقام مناسبة وتفيد النادي واللاعب".

وكشف "العروض الحالية لفتوح هي عروض سعودية ونحن غير متمسكين بتلك العروض وننتظر فقط إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا للنظر في أي عروض".

وأضاف "فتوح مدد تعاقده مع الزمالك لرغبته في البقاء مع الفريق بشكل أساسي على الرغم من قدرته على الرغم الرحيل مجانا ولكنه أراد في حالة الخروج أن يكون الأمر عن طريق النادي لكي يكون باب مفتوح للعودة من جديد في المستقبل".

وأتم "الاتفاق الشفهي مع الإدارة لا يشمل إمكانية رحيل فتوح على سبيل الإعارة ولكن فقط البيع النهائي".

ويستعد فتوح للمشاركة مع مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفورا.

وشارك فتوح مع الزمالك منذ بداية الموسم في 4 مباريات وتمكن خلالهم من صنع هدف وحيد.

الزمالك أحمد فتوح سمير صلاح
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