تقرير: موسيماني يقترب من العودة للدوري السعودي

اقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق من العودة للدوري السعودي، لتدريب فريق أبها، حسب جريدة اليوم السعودية.

موسيماني الذي درب الأهلي المصري، قاد تدريب أهلي جدة في الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن هناك مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي بين إدارة نادي أبها وموسيماني من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة أبها تسعى لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة خلال منافسات الموسم الحالي، حيث توجد ثقة من جانب إدارة النادي في المدرب الجنوب إفريقي، وقدرته على تعديل وضع الفريق في جدول المسابقة.

وتولي موسيماني مسؤولية قيادة أهلي جدة خلال فترة تواجده في القسم الثاني وقاده للعودة إلى الدوري الممتاز.

قبل أن يخوض تجربة قصيرة من الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

وترك الفريق وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.

بينما يحتل نادي أبها المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 14 نقطة.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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