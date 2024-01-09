حسين: مشاركة مصر في بطولة مارس لن تؤثر على الدوري.. ولهذا نفكر في مد فترة القيد

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 12:02

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري سبب التفكير في مد فترة القيد الشتوية حتى نهاية شهر فبراير.

وقال حسين عبر إذاعة الشباب والرياضة: "من الطبيعي أن يقام معسكر لمنتخب مصر في شهر مارس لأنه موعد أجندة دولية وتم وضعها في الحسبان بجدول الدوري ولن يؤثر به مشاركة مصر ببطولة ودية في ذلك التوقيت".

ويشارك منتخب مصر ببطولة ودية في الإمارات خلال شهر مارس المقبل برفقة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

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وتابع "كما أعلنا من البداية الدوري سينتهي في موعده الذي حددنا من أول يوم وهو 30 يوليو المقبل".

وأضاف "أمر مد القيد حتى شهر فبراير لا علاقة له بالزمالك ولكنه قانون من الاتحاد الدولي للدول التي لم تستغل فترة القيد الصيفية بالكامل فبإمكانه تعويضها خلال الفترة الشتوية وهذا بسبب زيادة البطولات في الفترة الماضية وخلال يومين أو ثلاثة سنعلن ما إذا كنا سنستغل تلك الفترة ونمد القيد أم لا".

ويتوقف الدوري المصري حاليا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

الدوري المصري عامر حسين
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