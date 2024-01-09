الشباب يتمسك بمدافعه المطلوب من النصر وأهلي جدة

تمسك نادي الشباب السعودي بلاعبه متعب الحربي المطلوب بشدة من النصر وأهلي جدة والهلال.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات مصدر بنادي الشباب قال فيها: "رفضنا عروض النصر وأهلي جدة لشراء الحربي".

وأضاف "لن نقبل بالتفريط فيه خلال السوق الشتوي الجاري مهما كانت المغريات التي تقدمها الأندية، ولن يخرج من الشباب الموسم الجاري".

عقد متعب الحربي مع الشباب يمتد حتى يونيو 2026.

ويعد الظهير الأيسر مطمعا للنصر وعدة فرق أخرى.

فقد ذكرت جريدة عكاظ أن إدارة نادي الشباب رفضت بيع الحربي بعد تلقيها عرضا من نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب بمبلغ يفوق العرض الذي تقدم به نادي النصر مؤخراً إضافة إلى 3 لاعبين ضمن الصفقة.

في الوقت نفسه، اتفقت إدارة نادي الشباب مع نظيرتها في الهلال على استعارة مصعب الجوير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حسب التقرير، توصل الشباب إلى اتفاق على ضم الجوير لاعب الهلال لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، وتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وكان الهلال قد تلقى عدة عروض من الشباب والاتفاق والتعاون وأهلي جدة لاستعارة لاعب الوسط الشاب ونجم المنتخب السعودي الأولمبي لكسب خدماته خلال السوق الشتوي.

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