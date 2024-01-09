منتخب نيجيريا يضم مهاجم نيس بدلا من بونيفاس

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

قرر منتخب نيجيريا تعويض غياب مهاجمه المصاب فيكتور بونيفاس بتيريم موفي.

وتلقى منتخب نيجيريا ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني للإصابة.

وأفاد منتخب نيجيريا في بيان يوم الثلاثاء: "قررنا ضم تيريم موفي بدلا من فيكتور بونيفاس المصاب".

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وأضاف البيان "الأمر متوقف على موافقة ناديه نيس الفرنسي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

بونيفاس تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وبذلك يتأكد غياب المهاجم البالغ من العمر 23 عاما عن بطولة أمم إفريقيا بعد أيام في كوت ديفوار.

ويعتبر بونيفاس أحد أبرز اللاعبين في منتخب نيجيريا والدوري الألماني في الوقت الحالي.

بونيفاس لعب الموسم الحالي مع ليفركوزن 23 في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ولد في نيجيريا وبدأ اللعب مع نادي ريال سافير النيجيري قبل أن ينتقل منه إلى نادي بودو النرويجي، لكنه بعد التوقيع بعدة أيام أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

بعد عودته ظهر بمستوى جيد مع فريقه وانضم منه إلى سان جيلواز البلجيكي ثم ليفركوزن الألماني الذي تألق معه بشدة.

فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضيين، وهو أول لاعب يفوز بهذه الجائزة 4 مرات متتالية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب بشكل عام في الدوري الألماني في شهر ديسمبر الماضي.

توج الموسم الماضي مع فريق سان جليواز البلجيكي بجائزة هداف بطولة الدوري الأوروبي، واختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة.

توفيت والدة بونيفاس في حادثة الأمر الذي جعله يدخل في حالة نفسية سيئة وفكر وقتها ترك كرة القدم، وجدة كان من قدامى المحاربين في الجيش النيجيري.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

تيريم موفي فيكتور بونيفاس
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