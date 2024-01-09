خبر في الجول - الداخلية يتم اتفاقه مع شريف دابو

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 11:13

كتب : عمرو نبيل

شريف دابو - المصري

توصل شريف دابو لاتفاق للانضمام لفريق الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شريف دابو

النادي : فاركو

الداخلية

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع للداخلية بناء على رغبة هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

وكان FilGoal.com قد علم أن اللاعب قد أتم اتفاقه مع فاركو للانضمام إليه في وقت سابق ولكن الصفقة لم تتم في النهاية وقال فاركو إن اللاعب لم ينجح بالكشف الطبي.

أخبار متعلقة:
الدرندلي: عدلنا لائحة المكافآت لمنتخب مصر.. ومن المحتمل مد فترة القيد الشتوية مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يناير - كأس الرابطة في مصر وإنجلترا منافسا مصر - لقاء سلبي بين غانا وجامبيا.. وموزمبيق تخطف تعادلا متأخرا بثنائية في ويجان.. مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا

صاحب الـ 29 عاما لا يلعب بأي ناد منذ فسخ تعاقده مع المصري بنهاية الموسم الماضي.

وشارك دابو في الموسم الماضي مع المصري بمباراة واحدة كانت ضد غزل المحلة كبديل.

اللاعب سبق له تمثيل منتخب مصر للشباب وتوج برفقته بكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما في 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

ويحتل الداخلية حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

وحقق الفريق الفوز في مباراته الأولى بكأس الرابطة على الإسماعيلي أمس الإثنين بهدف دون مقابل.

الداخلية شريف دابو
نرشح لكم
السعيد على رأس قائمة الغائبين عن بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة مستغلا بند انفرد به في الجول.. بيراميدز يقطع إعارة صابر لـ زد مصدر من بترول أسيوط لـ في الجول: ننتظر بيع سيراميكا كليوباترا لـ زلاكة للحصول على 20% من الصفقة مصر للتأمين يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ سيراميكا كليوباترا وكيل فتوح: لدينا اتفاق شفهي مع إدارة الزمالك على رحيله في تلك الحالة حسين: مشاركة مصر في بطولة مارس لن تؤثر على الدوري.. ولهذا نفكر في مد فترة القيد قفة: الأهلي والزمالك تواصلا مع وكيلي.. وناد سويسري يتفاوض مع إنبي لضمي خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من بيراميدز مع سيراميكا لضم محمود زلاكة
أخر الأخبار
السعيد على رأس قائمة الغائبين عن بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة 7 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي: أجمل شيء في ريال مدريد التنافس ضد أفضل الفرق.. وأحب نوعية مباريات السوبر 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أنشيلوتي: أحترم سيميوني.. ولهذا السبب مستمر في ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أنجولا.. والمرور بمهارة من ألغام البرتغال 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بنفس النتيجة ولكن في كأس الرابطة.. طلائع الجيش يكرر فوزه على زد ساعة | الكرة المصرية
بعد الوصول لـ كوت ديفوار.. لاعب المغرب: هذا أفضل ملعب تدريب رأيته في إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
اختبر معلوماتك.. هل تعرف مجموعات أمم إفريقيا جيدا؟ ساعة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس الرابطة - المصري (1)-(0) المقاولون.. ضغط متواصل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي