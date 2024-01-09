خبر في الجول - الداخلية يتم اتفاقه مع شريف دابو

توصل شريف دابو لاتفاق للانضمام لفريق الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شريف دابو النادي : فاركو الداخلية

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع للداخلية بناء على رغبة هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

وكان FilGoal.com قد علم أن اللاعب قد أتم اتفاقه مع فاركو للانضمام إليه في وقت سابق ولكن الصفقة لم تتم في النهاية وقال فاركو إن اللاعب لم ينجح بالكشف الطبي.

صاحب الـ 29 عاما لا يلعب بأي ناد منذ فسخ تعاقده مع المصري بنهاية الموسم الماضي.

وشارك دابو في الموسم الماضي مع المصري بمباراة واحدة كانت ضد غزل المحلة كبديل.

اللاعب سبق له تمثيل منتخب مصر للشباب وتوج برفقته بكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما في 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

ويحتل الداخلية حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

وحقق الفريق الفوز في مباراته الأولى بكأس الرابطة على الإسماعيلي أمس الإثنين بهدف دون مقابل.