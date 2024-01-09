الدرندلي: عدلنا لائحة المكافآت لمنتخب مصر.. ومن المحتمل مد فترة القيد الشتوية

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي - منتخب مصر - فيتوريا

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن احتمالية مد فترة القيد الشتوية حتى شهر فبراير المقبل.

وقال الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت FM: "في مباراة تجهيزية مثل التي خضناها ضد تنزانيا كل لاعب لا يعطي أفضل ما لديه ويشعر بالخوف بكل تأكيد من التعرض للإصابة قبل البطولة ولكن في كوتديفوار سيكون الأداء مختلفا".

وتابع "محمد صلاح يقوم بدور كبير جدا في لم شمل اللاعبين وهو القائد الأمثل للفريق".

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وواصل "جميع الإصابات التي يعاني منها كل لاعب بسيطة وإذا كان هناك أي شك في عدم قدرة أي لاعب منهم في التواجد بالبطولة لم يكن سيتم اختياره".

وشدد "محمد وأحمد الشناوي لم يتدربا بشكل كامل مع الفريق ولكن لأن الجهاز الطبي لا يرغب في الضغط عليهم".

وشدد "المكافآت جيدة جدا وفقا للائحة التي تم وضعها وأخذنا رأي محمد صلاح ومحمد النني والشناوي وجميع اللاعبين الكبار ووافقوا عليها وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة".

وأضاف "لا ننظر لأمر من يترأس البعثة وكل واحد فينا يمثل الاتحاد ويمكن أن يقوم بذلك الدور وما حدث هو إنني رئيس البعثة في الأساس ولكن جمال علام سيتواجد لفترة ثم سيعود للقاهرة".

وأتم "من المحتمل أن يتم مد فترة القيد حتى شهر فبراير بسبب ظروف بطولة أمم إفريقيا وعدم تواجد بعض اللاعبين".

ويستعد الدنردلي للسفر مع بعثة منتخب مصر ليكون رئيسا للبعثة التي ستتجه للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بدولة كوت ديفوار.

مصر خالد الدرندلي
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