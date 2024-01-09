مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يناير - كأس الرابطة في مصر وإنجلترا
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 10:26
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية، كما تقام المباراة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
كأس الرابطة المصرية
زد × طلائع الجيش.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.
المصري × المقاولون.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كأس الرابطة الإنجليزية
مدلزبره × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري المحترفين المصري
طنطا × القناة.. 2:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
بروكسي × غزل المحلة.. 2:30 مساء.
أبو قير للأسمدة × دكرنس.. 2:30 مساء.
السكة الحديد × مكادي.. 2:30 مساء.
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