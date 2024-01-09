مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يناير - كأس الرابطة في مصر وإنجلترا

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 10:26

كتب : FilGoal

المصري - المقاولون - حسين السيد - محمد شوقي غريب

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية، كما تقام المباراة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة المصرية

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زد × طلائع الجيش.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.

المصري × المقاولون.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس الرابطة الإنجليزية

مدلزبره × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

طنطا × القناة.. 2:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بروكسي × غزل المحلة.. 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × دكرنس.. 2:30 مساء.

السكة الحديد × مكادي.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كأس الرابطة المصرية
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