منافسا مصر - لقاء سلبي بين غانا وجامبيا.. وموزمبيق تخطف تعادلا متأخرا

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة غانا الودية ضد جامبيا والتي أقيمت على ملعب بابا يارا ستيديوم.

ويتواجد منتخب غانا في مجموعة مصر والتي تضم كل من كاب فيردي وموزمبيق.

وبدأ النجوم السوداء اللقاء بهجوم مكون من جوردان أيو مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي وإينياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو الإسباني.

وشهد الشوط الثاني مشاركة جوناثان سواه مهاجم ميدياما والذي ارتبط اسمه من قبل بالانتقال لبيراميدز والأهلي، والمخضرم أندري أيو الذي تحصل على بطاقة صفراء متأخرة.

وكانت منتخب موزمبيق قد أدرك تعادلا متأخرا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع ضد بوتسوانا في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

يذكر أن تلك المباريات هي آخر استعدادات لمنافسي مصر في المجموعة قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 والتي تبدأ يوم السبت المقبل 13 يناير وتنتهي في 11 فبراير.

ويبدأ منتخب موزمبيق مواجهاته بلقاء مصر في 14 يناير وبعدها يلتقي منتخبا غانا مع كاب فيردي.