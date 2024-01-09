قفة: الأهلي والزمالك تواصلا مع وكيلي.. وناد سويسري يتفاوض مع إنبي لضمي
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 00:12
كتب : FilGoal
كشف أحمد أمين "أوفا" لاعب إنبي مستجدات مستقبله مع ناديه في الفترة المقبلة بعدما تلقى عدة عروض.
أحمد أمين قفة
النادي : إنبـي
وقال أوفا عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي والزمالك تواصلا مع وكيلي للانضمام إلى أحدهما ولكني لم أتخذ القرار حتى الآن وانتظر موقف النادي وكذلك رأي عائلتي".
وأضاف "حتى الآن لم يتم تقديم أي عرض رسمي لنادي إنبي لشرائي، ويتبقي في تعاقدي مع إنبي موسمين ونصف".
وأتم تصريحاته "أحد أندية سويسرا تواصل مع إنبي لضمي في الفترة المقبلة ولا تزال المفاوضات مستمرة".
ولعب أحمد أمين مع إنبي هذا الموسم 8 مباريات في الدوري سجل خلالها 4 أهداف.
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