كويز أمم إفريقيا - هل تتذكر جيدا الدول المنظمة للبطولة عبر التاريخ

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة، ولكن هل تتذكر جيدا أين أقيمت بطولات أمم إفريقيا السابقة.

يقدم لكم FilGoal.com كويز عن بطولات أمم إفريقيا السابقة وأين أقيمت.

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