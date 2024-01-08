قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي في مواجهة نارية.. وطريق سهل أمام يونايتد

أجريت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهدت عدة مواجهات كبرى.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنام هوتسبر.

وحظي مانشستر يونايتد بطريق سهل إذا فاز على ويجان، حيث سيلعب مع الفائز من نيوبورت وإيستلي.

أما ليفربول الذي أقصى أرسنال فسيواجه الفائز من نورويتش وبريستول روفرز.

بينما يلعب تشيلسي مع أستون فيلا.

ويقام الدور الرابع في الأسبوع الأخير من شهر يناير.

وجاءت المباريات كالتالي:

واتفورد × ساوثامبتون

بلاكبرن × ريكسهام

بورنموث × سوانزي

وست بروميتش × (برينتفورد - ولفرهامبتون)

(وست هام - بريستول سيتي) × (نوتنجهام فورست - بلاكبول)

ليستر × (هال سيتي - بيرمنجهام)

شيفيلد وينسداي × كوفينتري

تشيلسي × أستون فيلا

إيبسويتش × ميدستون

ليفربول × (نورويتش - بريستول روفرز)

توتنام × مانسشتر سيتي

ليدز × بلايموث

(كريستال بالاس - إيفرتون) × (لوتون - بولتون)

(نيوبورت - إيستلي) × (ويجان - مانشستر يونايتد)

شيفيلد يونايتد × برايتون