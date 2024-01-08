أمم إفريقيا – ضربة لـ نيجيريا.. إصابة بونيفاس وغيابه عن البطولة

تلقى منتخب نيجيريا ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني للإصابة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى سكاي سبورتس أن بونيفاس تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وبذلك يتأكد غياب المهاجم البالغ من العمر 23 عاما عن بطولة أمم إفريقيا بعد أيام في كوت ديفوار. ولم يعلن منتخب نيجيريا حتى الآن ضم أي لاعب بدلا منه لقائمة البطولة.

ويعتبر بونيفاس أحد أبرز اللاعبين في منتخب نيجريا والدوري الألماني في الوقت الحالي.

بونيفاس لعب الموسم الحالي مع ليفركوزن 23 في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ولد في نيجيريا وبدأ اللعب مع نادي ريال سافير النيجيري قبل أن ينتقل منه إلى نادي بودو النرويجي، لكنه بعد التوقيع بعدة أيام أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

بعد عودته ظهر بمستوى جيد مع فريقه وانضم منه إلى سان جيلواز البلجيكي ثم ليفركوزن الألماني الذي تألق معه بشدة.

فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضيين، وهو أول لاعب يفوز بهذه الجائزة 4 مرات متتالية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب بشكل عام في الدوري الألماني في شهر ديسمبر الماضي.

توج الموسم الماضي مع فريق سان جليواز البلجيكي بجائزة هداف بطولة الدوري الأوروبي، واختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة.

توفيت والدة بونيفاس في حادثة الأمر الذي جعله يدخل في حالة نفسية سيئة وفكر وقتها ترك كرة القدم، وجدة كان من قدامى المحاربين في الجيش النيجيري.