أمم إفريقيا – ضربة لـ نيجيريا.. إصابة بونيفاس وغيابه عن البطولة

الإثنين، 08 يناير 2024 - 21:26

كتب : عمرو عبد المنعم

فيكتور بونيفاس

تلقى منتخب نيجيريا ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني للإصابة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى سكاي سبورتس أن بونيفاس تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وبذلك يتأكد غياب المهاجم البالغ من العمر 23 عاما عن بطولة أمم إفريقيا بعد أيام في كوت ديفوار. ولم يعلن منتخب نيجيريا حتى الآن ضم أي لاعب بدلا منه لقائمة البطولة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - تاو: الأزمة انتهت ونفكر الآن في البطولة.. وهذه أمنيتي في مواجهة ديانج مدرب أنجولا لـ في الجول: هؤلاء المرشحون للفوز بكأس أمم إفريقيا.. وأستمتع بمشاهدة صلاح

ويعتبر بونيفاس أحد أبرز اللاعبين في منتخب نيجريا والدوري الألماني في الوقت الحالي.

بونيفاس لعب الموسم الحالي مع ليفركوزن 23 في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ولد في نيجيريا وبدأ اللعب مع نادي ريال سافير النيجيري قبل أن ينتقل منه إلى نادي بودو النرويجي، لكنه بعد التوقيع بعدة أيام أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

بعد عودته ظهر بمستوى جيد مع فريقه وانضم منه إلى سان جيلواز البلجيكي ثم ليفركوزن الألماني الذي تألق معه بشدة.

فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضيين، وهو أول لاعب يفوز بهذه الجائزة 4 مرات متتالية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب بشكل عام في الدوري الألماني في شهر ديسمبر الماضي.

توج الموسم الماضي مع فريق سان جليواز البلجيكي بجائزة هداف بطولة الدوري الأوروبي، واختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة.

توفيت والدة بونيفاس في حادثة الأمر الذي جعله يدخل في حالة نفسية سيئة وفكر وقتها ترك كرة القدم، وجدة كان من قدامى المحاربين في الجيش النيجيري.

نيجيريا كأس أمم إفريقيا فيكتور بونيفاس
نرشح لكم
منافسا مصر - لقاء سلبي بين غانا وجامبيا.. وموزمبيق تخطف تعادلا متأخرا كويز أمم إفريقيا - هل تتذكر جيدا الدول المنظمة للبطولة عبر التاريخ مدرب أنجولا لـ في الجول: هؤلاء المرشحون للفوز بكأس أمم إفريقيا.. وأستمتع بمشاهدة صلاح أمم إفريقا - كاب فيردي.. البلاد التي تحمل دماء رونالدو أمم إفريقيا – تعرف على قائمة غينيا الإستوائية قوائم أمم إفريقيا - لاعب فاركو ضمن قائمة غينيا بيساو أحمد حسن ضمن رباعي أساطير إفريقيا في برنامج سفراء كاف أمم إفريقيا - برئاسة ثنائية.. الدرندلي وحازم إمام يرافقان بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار
أخر الأخبار
منافسا مصر - لقاء سلبي بين غانا وجامبيا.. وموزمبيق تخطف تعادلا متأخرا 8 ساعة | كوت ديفوار 2023
بثنائية في ويجان.. مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
أوفا: الأهلي والزمالك تواصلا مع وكيلي.. وناد سويسري يتفاوض مع إنبي لضمي 9 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من بيراميدز مع سيراميكا لضم محمود زلاكة 10 ساعة | الكرة المصرية
كويز أمم إفريقيا - هل تتذكر جيدا الدول المنظمة للبطولة عبر التاريخ 11 ساعة | كوت ديفوار 2023
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي في مواجهة نارية.. وطريق سهل أمام يونايتد 11 ساعة | الكرة الأوروبية
أمير توفيق: الأهلي وقع عقود صفقة وسام أبو علي.. واللاعب يخضع للكشف الطبي في مصر 12 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – ضربة لـ نيجيريا.. إصابة بونيفاس وغيابه عن البطولة 12 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا