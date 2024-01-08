كأس ملك إسبانيا.. دربي مدريد في دور الـ16 ومواجهة سهلة لـ برشلونة

الإثنين، 08 يناير 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024 عن مواجهة قوية منتظرة في دور الـ16 بين قطبي مدريد.

وأوقعت القرعة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

بينما جاءت قرعة برشلونة سهلة عندما يلعب ضد سلامنكا في الدور ذاته.

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وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

أونيونيستاس سلامنكا × برشلونة

تينيرفي × ريال مايوركا

خيتافي × إشبيلية

أوساسونا × ريال سوسيداد

فالنسيا × سيلتا فيجو

أتليتك بلباو × ديبورتيفو ألافيش

أتليتكو مدريد × ريال مدريد

جيرونا × رايو فايكانو

وتقام المباريات أيام 16 و17 و18 من شهر يناير الجاري على ملعب الفريق الأول.

ويحمل ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على أوساسونا.

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