أمم إفريقيا – تعرف على قائمة غينيا الإستوائية

الإثنين، 08 يناير 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو غينيا الإستوائية بالتأهل لدور الـ 16

اختار خوان ميتشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية 27 لاعبا في قائمة فريقه للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار المستضيف ونيجيريا وغينيا بيساو.

وجاءت قائمة غينيا الاستوائية كالآتي:

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حراسة المرمى:

جيسوس لازارو أوونو - ديبورتيفو ألافيس

مانويل سابونجا - بولوكواني سيتي الجنوب إفريقي

آيتور إمبيلا - سونيخا الإسباني

الدفاع:

باسيليو ندونج - أونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني

كارلوس أكابو - سان جوزيه الأمريكي

تشارلز أوندو - هدرسفيلد الإنجليزي

ساول كوكو - لاس بالماس الإسباني

هوجو بويلا - سامبدوريا الإيطالي

مارفين أنيبوه - إيسكاس الإسباني

نيستور سينرا - ريال أفيليس الإسباني

خوسيه إلو أييتو - ميريدا الإسباني

إستيبان أوركوزو - أرجيس الروماني

الوسط:

يانيك بويلا - لوجرونيس الإسباني

لويس نلافو - سبورتنج براجا البرتغالي

أليسك بالبوا - هويسكا الإسباني

فيديريكو بيكورو - الإفريقي التونسي

إيفان سلفادور - ميدز ليجنيكا البولندي

خوزيه ماشين - مونزا الإيطالي

سانتياجو إينيمي - فيسكوف التشيكي

جوزيه ميراندا - نيكي فولوس اليوناني

فيديريكو نسوي - بالتي المولدوفي

بابلو جانيت - ديبورتيفو ألكويانو الإسباني

الهجوم:

نوي إيلا - نومانسيا الإسباني

إيميليو نسوي – إنتر سيتي الإسباني

سالومون أوباما - سانتا كولوما الأندوري

أوسكار سيافا - أليساندريا الإيطالي

جوزيه نبيل أوندو - كانو سبورت الغيني

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا غينيا الاستوائية
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