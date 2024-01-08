بتسديدة خدعت جنش.. الاتحاد السكندري يهزم فيوتشر في كأس الرابطة

افتتح الاتحاد السكندري مبارياته في كأس الرابطة المصرية بالفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى، وأقيمت في استاد القاهرة.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 52 بتسديدة رائعة من خالد الغندور خادعت محمود عبد الرحيم "جنش" حارس فيوتشر.

وكاد فيوتشر أن يسجل التعادل بضربة رأسية من مروان محسن لكن المهدي سليمان تصدى لها ببراعة.

وأهدر الاتحاد السكندري فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد خطأ في التمرير من المدافع محمد ربيعة لحارسه جنش، لتصل إلى رجب عمران الذي سددها في القائم.

وحصد الاتحاد السكندري أول 3 نقاط له بالتساوي مع بلدية المحلة الذي حقق الفوز سموحة بالنتيجة ذاتها.

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