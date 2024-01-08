وفاة أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور

الإثنين، 08 يناير 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

فرانز بيكنباور

توفي فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية عن عمر يناهز 78 عاما أمس الأحد.

وعانى بيكنباور من مشاكل صحية خلال الأسابيع الماضية.

وتأثرت صحة قيصر كرة القدم الألمانية بتدهور كبير وكشفت صحيفة شبيجل الألمانية أن حالته غير مستقرة.

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وطالبت أسرة بيكنباور وسائل الإعلام بالامتناع عن طرح الأسئلة.

وتوج بيكنباور بكأس العالم مع منتخب ألمانيا في 1974.

كما سبق وأن حصل على بطولة أمم أوروبا 1972.

وكان بيكنباور من أساطير فريق بايرن ميونيخ وحصد معهم دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

واعتزل بيكنباور كرة القدم في 1981 ويعتبر أحد أفضل مدافعي العالم عبر التاريخ.

ويعتبر بيكنباور أحد ثلاثة أساطير في العالم حصد لقب كأس العالم كلاعب ومدرب.

ولم يحقق ذلك الإنجاز مع بيكنباور سوى البرازيلي ماريو زاجالو والفرنسي ديديه ديشامب.

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