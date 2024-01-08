دورتموند يعلن استمرار مفاوضاته مع مانشستر يونايتد بشأن سانشو

أكد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند أن ناديه يخوض الآن مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لبحث إمكانية ضم جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي لدى سكاي سبورتس المتخصص في أخبار الانتقالات تصريحات يواكيم فاتسكه الذي قال فيها: "نجري الآن مفاوضات مع مانشستر يوناتيد للتعاقد مع سانشو، نريد التوقيع معه على سبيل الإعارة وهذا ليس سرا، لكننا لسنا مستعدين بعد للإعلان عن حسم الصفقة".

اللاعب صاحب الـ23 عاما لعب في دورتموند قادما من ماشستر سيتي من عام 2017 حتى 2021.

وبعد ذلك انضم إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وبعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

وشارك سانشو في ثلاث مباريات فقط مع يونايتد الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أما إجمالا فخاض مع يونايتد 82 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 6 آخرين.