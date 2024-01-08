أحمد حسن ضمن رباعي أساطير إفريقيا في برنامج سفراء كاف

الإثنين، 08 يناير 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

أحمد حسن بين سفراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تسجيل أربعة من أساطير الكرة الإفريقية في برنامج سفراء كاف المنشأ حديثا.

والرباعي الأول يضم أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق والسنغالي الحاج ضيوف والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا.

وكشف كاف أن برنامج سفراء كاف سيضم المزيد من الأساطير بالقاهرة من أجل أدوار مجتمعية وترويج للاتحاد الإفريقي وكرة القدم الإفريقية.

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كما يساهم سفراء كاف في أنشطة أخرى بما في ذلك البطولات والمبادرات الخيرية.

وأشار كاف في بيانه إلى أن اختيار الأساطير الأربعة جاء بناء على الإنجازات الرياضية والمهنية والتأثير الاجتماعي والقيمة التجارية.

ويعتبر أحمد حسن أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم الإفريقية، إذ توج بأربعة ألقاب لأمم إفريقيا بقميص منتخب مصر.

وحصل حسن على لقب عميد لاعبي العالم عندما مثل مصر بأكثر من 170 مباراة دولية.

أما ضيوف فحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين ويعتبر أحد عناصر الجيل الذهبي السنغالي والذي وصل لربع نهائي كأس العالم، ونهائي أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ أسود التيرانجا.

بينما أوكوشا فقد حصل على لقب أمم إفريقيا 1994 وتوج بذهبية أولمبياد 96 بأتلانتا.

وأخيرا أسامواه جيان الذي شارك في سبع بطولات كأس أمم إفريقيا ووصل للنهائي في نسختي 2010 و2015. وخاض ثلاث نسخ كأس عالم وأصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في المونديال.

وكشف كاف عن إعلان المزيد من الأسماء التي سيتم إضافتها في برنامج السفراء خلال الفترة المقبلة.

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