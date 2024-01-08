أمم إفريقيا - برئاسة ثنائية.. الدرندلي وحازم إمام يرافقان بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار

أعلن اتحاد كرة القدم إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للثنائي خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو الاتحاد والمشرف على المنتخب.

ويسافر منتخب مصر عصر غدا الثلاثاء إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وخاض منتخب مصر مباراة ودية استعدادا لكأس الأمم فاز فيها على تنزانيا بهدفين دون رد.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم يوم الأحد المقبل بمواجهة موزمبيق في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.