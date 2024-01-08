بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب

الإثنين، 08 يناير 2024 - 17:37

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود سليمان حافظ لاعب شباب الخربة بدوري القسم الثالث ثمانية أشهر.

ورفعت إدارة المسابقات مذكرة توصية لمجلس إدارة الاتحاد المصري بشطب اللاعب واعتبار فريق شباب الخربة مهزوم 0-2 أمام نادي 6 أكتوبر.

كما تم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب اعتدائه على حكم مباراة المواجهة.

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بينما تم نقل مباراة لمركز شباب الخربة خارج ملعبه وذلك لنزول رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز لأرض الملعب واعتراضهم على الحكم بشكل غير لائق.

وتقرر إيقاف حسين محمد عيد إداري مركز شباب الخربة أربع مباريات وغرامة مالية ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين بسبب السلوك غير الرياضي.

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