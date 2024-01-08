أمم إفريقيا - الجزائري عمروش يعلن قائمة تنزانيا

الإثنين، 08 يناير 2024 - 17:37

كتب : FilGoal

عادل عمروش

أعلن الجزائري عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتتواجد تنزانيا في المجموعة السادسة برفقة كل من المغرب وزامبيا وكونغو الديمقراطية.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: إيشي مانولا – كويسي كاواوا – بينو كاكولانيا

خط الدفاع: بماري موامنييتو – إبراهيم حمد – هاجي منوجا – عبدي باندا – نوفاتوس ديسماس – ديكسون جوب – لوساجو موايكيندا – محمد حسين – عبد الملك زكريا – ميانو دانيلو

خط الوسط: حميد ماو – فيصل سلوم – تارين ألاراخيا – موريس أبراهام – مزاميرو ياسين – سوسبيتر باجانا – مدثر يحيى

خط الهجوم: كيبو دينيس – محمد عمر – سيبريان كاشويلي – بن ستاركي – شارليس مومبوا – سايمون مسوفا – مبوانا ساماتا

ومن المقرر أن تلعب تنزانيا ضد المغرب يوم 17 يناير المقبل، ومن ثم تنزانيا يوم 21 من الشهر ذاته، وآخر مباراة في المجموعة ضد كونغو الديمقراطية يوم 24 يناير المقبل.

كأس الأمم الإفريقية تنزانيا كوت ديفوار عادل عمروش
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